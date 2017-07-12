Набиулина: итоговое решение о будущем банка "Югра" еще не предопределено

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Окончательное решение о будущем банка "Югра" еще не предопределено, ЦБ РФ примет решение по результатам работы временной администрации, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"У банка уже, во-первых, возникли проблемы, поэтому мы ввели туда временную администрацию, она сейчас работает и должна будет оценить и масштаб проблем, получить доступ к первоисточникам. После этого будет принято соответствующее решение. Оно не предопределено", — сказала Набиуллина в интервью в радиостанции "Бизнес FM" в среду.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.