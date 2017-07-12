ЦБ по-прежнему уверен, что к концу года инфляция составит около 4%

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Банк России по-прежнему уверен, что к концу 2017 года инфляция в РФ составит около 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас, несмотря на такую динамику инфляции — сначала она упала чуть больше, чем мы ожидали, а потом оказалась чуть выше ожидаемого, — в целом за полгода инфляция ведет себя приблизительно так, как мы рассчитывали. Поэтому мы с достаточной уверенностью смотрим на то, что к концу года будем иметь инфляцию около 4%", — сказала Набиуллина в интервью радиостанции "Бизнес FM" в среду.