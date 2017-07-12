Россия ограничивает поставки с одного из турецких молочных предприятий

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 17 июля вводит временные ограничения на поставки в РФ с турецкого молочного предприятия Aynes Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi после предупреждения о нарушениях, следует из материалов российского ведомства.

"В связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС Россельхознадзор с 17 июля 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятием № TR-20-0023, Aynes Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi — производство молочной продукции", — говорится в указании ведомства.

Ранее в среду Россельхознадзор сообщил, что может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися выявлениями нарушений норм РФ и ЕАЭС. По его данным, за последнее время в пяти пробах молочной продукции (сухое молоко), произведенной предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей; а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.