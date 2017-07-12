Ростехнадзор и Росприроднадзор начали проверять состояние нефтепроводов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Росприроднадзор и Ростехнадзор начали комплексные проверки состояния нефтепроводов в РФ, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

‎"Мы на прошлой неделе 5 июля начали совместную проверку Росприроднадзора и Ростехнадзора по трубопроводам", — сказал Донской.

‎"Будут рассмотрены объекты "Роснефти" в Нижневартовске и объекты "Транснефти" в Новороссийске. Росприроднадзор будет смотреть влияние на окружающую среду, состояние самого трубопровода будет смотреть Ростехнадзор, сразу будет комплексная проверка", — сказал он.

Донской уточнил, что проверка объектов в Новороссийске и Нижневартовске будет завершена в течение месяца. Остальные объекты будут выбраны по итогам этих проверок.

О намерении Росприроднадзора и Ростехнадзора провести в 2017 году совместные проверки состояния трубопроводов в РФ Донской сообщал еще в январе текущего года. Тогда он, в частности, упоминал, что проверки могут пройти на проекте "Газпрома" по строительству газовой магистрали "Сила Сибири".