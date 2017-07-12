ВТБ 24 намерен существенно нарастить долю кредитования в Кабардино-Балкарии

О первых результатах работы банка ВТБ24 (входит в Группу ВТБ) в Кабардино-Балкарии в 2017 году и особенностях рынков кредитования и сбережения в этом регионе СКФО в интервью РИА Новости рассказал старший вице-президент, директор департамента сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко:

- Вячеслав Владимирович, с какими результатами начал год ВТБ24 в Кабардино-Балкарии?

— ВТБ24 занимает прочные позиции на местном банковском рынке. Региональный операционный офис "Нальчикский" успешно работает уже более 10 лет. На 1 июня 2017 года розничный кредитный портфель ВТБ24 в регионе составил 1,2 миллиарда рублей, а портфель привлеченных средств физических лиц на эту же дату превысил 1,2 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 10%.

- Насколько вырос спрос на кредитные продукты среди населения?

— Мы наблюдаем стабильный рост заявок на кредитные продукты. За январь-апрель текущего года общий объем выданных кредитов ВТБ24 в Кабардино-Балкарии составил 130 миллионов рублей. Наибольший объем выдач — свыше 90 миллионов рублей — приходится на ипотечное кредитование, этот результат почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2016 года. До конца года мы планируем существенно нарастить долю кредитования на рынке республики.

- Менял ли банк ставки по ипотеке, каковы основные тенденции на рынке?

— Банк изменил ставки по ипотеке в начале июня. Сейчас в Кабардино-Балкарии на этапе строительства находится 412,4 тысячи квадратных метров жилья. Из них будет сдано до конца 2017 года 148,3 тысячи квадратных метров. Мы видим, что рынок ипотечного кредитования в регионе активизировался. Возросло число заявок и средняя сумма кредитования.

- Какие инструменты сбережений сейчас наиболее популярны у населения?

— Основным инструментом сбережения денежных средств по-прежнему является размещение срочных вкладов в банках. Жители республики отдают предпочтение крупным федеральным банкам с государственным участием. За период с 2014 по 2017 год портфель депозитов банка ВТБ24 планомерно растёт.

- За счет чего ВТБ24 планирует повышать качество клиентского обслуживания?

— Ценность банковского офиса состоит в том, что здесь можно получить качественный финансовый совет сотрудника банка, принять решение по размещению или привлечению денег. Я считаю, что потребность в офисах нового качественного формата останется не только на ближайшие 5-10 лет, но и в более дальней перспективе. Исходя из этого, мы перестраиваем офисы обслуживания. Мы уже открыли три отделения нового формата в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Эти отделения объединяют в себе два главных элемента. Первый — компетентный сотрудник за круглым столом для консультации клиентов. Мы переходим от традиционного обслуживания в формате фронт-линии или конвейерного обслуживания к индивидуальному сервису.

Второй элемент нового офиса — безкассовое обслуживание клиента. Хочу отметить, что мы делали несколько попыток открыть офис без кассы. Первые две не дали ожидаемого эффекта, а новый формат офиса показал практическую применимость всех технологий и устройств для организации обслуживания без кассы. Нам удалось найти оптимальное сочетание технологий и комфорта. Все клиенты, которые обслуживались в этих офисах, были довольны — не было ни одной жалобы.

- Каковы результаты эмиссии карт "Мир" ВТБ24?

— В настоящее время в КБР выпущено более 1300 карт "Мир". Это масштабная система, она обеспечивает эффективное использование карт большим количеством клиентов. На примере нашего банка: мы уже летом 2016 года запустили платежные сервисы. Картой "Мир" сегодня можно рассчитываться в терминалах и снимать наличные в банкоматах. Прошлой осенью банк приступил к выпуску карт "Мир", и за это время мы выпустили почти 1,5 миллиона карт. Это карты, которыми люди реально пользуются.

Мы абсолютно уверены в качестве сервиса, который предоставляется по картам "Мир". По зарплатным проектам настроили систему таким образом, что очень быстро проводим зачисления — буквально в течение 20 минут. Я думаю, что для финансистов на предприятиях эта цифра будет интересна, поскольку зачисления разных банков могут составлять от нескольких часов до целого дня.

- Делает ли банк акцент на развитии зарплатные проектов в КБР, каковы основные результаты?

— Банк делает существенный акцент именно на развитие зарплатных проектов в Кабардино-Балкарской Республике. На текущий момент мы активно работаем с сотрудниками МВД по КБР, Управления Росгвардии и военнослужащими. До конца 2017 года планируется вдвое увеличить количество организаций, обсуживающихся в рамках зарплатного проекта и значительно нарастить количество зарплатных клиентов. Для сотрудников организаций — участников зарплатного проекта предусмотрены существенные преференции в части специальных ставок по кредитам, бесплатного обслуживания и так далее.