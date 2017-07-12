Портфель ВТБ Факторинг по итогам I полугодия достиг 99,3 млрд рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Объем портфеля компании ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) по итогам первого полугодия 2017 года достиг 99,3 миллиарда рублей, наибольший рост портфеля наблюдался во втором квартале и составил более чем 45%, сообщает пресс-служба Группы ВТБ.

ВТБ Факторинг продолжает сохранять лидерство на российском рынке факторинга, занимая первую строчку в рэнкинге участников Ассоциации факторинговых компаний (АФК), отмечается в сообщении. По данным компании, положительной динамики портфеля удалось достичь, в том числе, за счет развития программ финансирования кредиторской задолженности — supply chain finance (SCF).

"Рост портфеля до 99 миллиардов рублей является историческим максимумом ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия и лучшим результатом среди всех российских компаний за всю историю существования рынка факторинга в России. В наших планах — сохранить безоговорочное лидерство на рынке в 2017 году, показав дальнейший существенный рост бизнеса", — прокомментировал генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.