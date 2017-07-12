КПРФ внесла проект о денонсировании протокола о присоединении России к ВТО

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о денонсировании протокола о присоединении России к соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.

"Денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", — говорится в законопроекте.

Как отмечают коммунисты в пояснительной записке, исходя из бюджетных расходов, ориентировочные потери от ВТО в разрезе бюджетной поддержки составляют 871,3 миллиарда рублей.

"Эксперты аналитического центра ВТО-информ с учётом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери в добавленной стоимости российской экономики к 2020 году за восемь лет членства в 12-14 триллионов рублей", — говорится в пояснительной записке.

В КПРФ полагают, что очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет.