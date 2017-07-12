Доллар опустился до 60 рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Рубль в среду уверенно растет вслед за нефтью и пытается вернуть уровень 60 и ниже против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 16.26 мск доллар падал на 0,67 рубля до 60,09 рубля, евро — на 0,98 рубля до 68,67 рубля. Доллар уже опускался в среду до ключевой отметки 60 рублей впервые с 6 июля.

Стоимость нефти поднялась в среду выше 48,5 доллара за баррель сорта Brent – до максимума за неделю.

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