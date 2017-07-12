Суд отложил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 12 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отложил на 19 июля рассмотрение иска "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Перенос связан с заявлениями о привлечении к рассмотрению иска в качестве третьих лиц граждан Германии Йозефа Нахмана и Александра Марселя Ворне, а также компании "Танн Кэпитал Гмбх".

Кроме того, АФК "Система" и "Система-инвест" в ходе заседания в среду также просили предоставить им время для подготовки позиции по приобщенным истцами дополнениям. Ответчики просили отложить процесс минимум на три недели.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что действиями по реорганизации "Башнефти" в 2014 году АФК "Система", которая тогда контролировала башкирскую нефтяную компанию, причинила ей убытки. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.