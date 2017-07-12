Генсек ОПЕК проведет переговоры с производителями сланцевой нефти в США

СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что в течение 2017 года проведет очередные переговоры с компаниями, добывающими сланцевую нефть в США.

"В течение года мы точно встретимся", — ответил он на вопрос журналистов, планирует ли встретиться с производителями сланцевой нефти в США. Баркиндо также отметил, что прошлая его встреча в Хьюстоне в марте текущего года прошла очень продуктивно.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

При этом ряд экспертов полагает, что американские производители сланцевой нефти, наращивая добычу в этих условиях, идут по пути к саморазрушению и могут потопить рынок "черного золота" вместе с собой. Председатель консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки говорил в конце июня агентству Блумберг, что рост добычи нефти в США близок к безумию, производство наращивается бездумно, и никто не думает о последствиях.

Эксперт отмечал, что добыча нефти в США с декабря прошлого года по декабрь 2017 года может увеличиться приблизительно на 800 тысяч баррелей в день. Это делает невыполнимой миссию ОПЕК по поддержке рынка "черного золота" и стабилизации цен в диапазоне 50-60 долларов за баррель.