В ФРГ заявили, что обсуждают последствия поставок турбин Siemens в Крым

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос о том, какие последствия будет иметь поставка турбин немецкой компании Siemens в Крым, обсуждается, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

"Вы спрашиваете о последствиях? Нарушающая договор поставка турбин в Крым, вопреки высоким гарантиям, это примечательное происшествие. Последствия этого происшествия, насколько оно неприемлемо.., в настоящий момент обсуждаются", — сказал Зайберт.

Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.