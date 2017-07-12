Мировые запасы нефти упали в первом полугодии на 100 миллионов баррелей

СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Мировые запасы нефти упали в первом полугодии 2017 года на 100 миллионов баррелей, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мировые запасы нефти упали более чем на 100 миллионов баррелей за первые шесть месяцев", — сказал он, выступая на сессии Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле. При этом Баркиндо не уточнил, до какого уровня снизились запасы сырья.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в июне говорил, что ожидает к началу июля сокращения коммерческих запасов нефти в мире на 100 миллионов баррелей. В период кризиса эти запасы возросли до значения порядка 3,3 миллиарда баррелей. Участники венского соглашения рассчитывают, что итогом действий ОПЕК и стран не входящих в ОПЕК станет сокращение коммерческих запасов до 3 миллиардов баррелей нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран пострадала от деятельности вооруженных группировок.