Добыча нефти в ОПЕК в июне выросла до 32,61 миллиона баррелей в сутки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ОПЕК в июне нарастила добычу нефти на 393,5 тысячи баррелей в день по сравнению с маем — до 32,611 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии, в то время как в Венесуэле наблюдается снижение", — сообщается в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран пострадала от деятельности вооруженных группировок.

Добыча нефти в Ливии в июне увеличилась по сравнению с маем на 127 тысячи баррелей в день — до 852 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 96,7 тысячи баррелей в день — до 1,733 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 51,3 тысячи баррелей в день — до 9,95 миллиона баррелей в сутки. По данным Саудовской Аравии, добыча в стране выросла на 190 тысяч баррелей в день — до 10,07 миллиона баррелей в сутки.

В то же время Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в месячном выражении на 60,6 тысячи баррелей в день — до 4,502 миллиона баррелей в сутки, таким образом, выполнив свои обязательства на 28%. Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня, увеличил производство нефти по сравнению с маем. Показатель вырос на 16,7 тысячи баррелей в день, до 3,79 миллиона баррелей в сутки.