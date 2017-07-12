В Тюмени открылся логистический комплекс крупной фармацевтической компании

ТЮМЕНЬ, 12 июл — РИА Новости. Новый автоматизированный складской комплекс крупной фармацевтической компании, который будет обслуживать два региона — Тюменскую и Омскую область, открылся в среду в Тюмени. Объем инвестиций в проект превысил 500 миллионов рублей, созданы 120 рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Комплекс соответствует мировым стандартам и оборудован с использованием современных складских технологий, благодаря чему доставка заказов даже в самые отдаленные районы Тюменской и Омской областей будет осуществляться в течение двух дней", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, правительство региона ведет системную работу по созданию в регионе сети логистических комплексов. В 2015 заработал логистический комплекс торговой сети "Магнит" с объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей. Готовится к открытию логистический центр торговой сети Х5 Ритейл-Групп, объем инвестиций в который составил 1,3 миллиарда рублей.

"Логистика — одна из серьезных точек роста региональной экономики. Так как Тюменская область занимает выгодное географическое и транспортное расположение, от нас можно двигаться на север, запад и восток. Кроме того, рядом находится Казахстан. В регионе уже реализовано несколько крупных инвестпроектов в этой отрасли", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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