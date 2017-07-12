ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в РФ до 11,24 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2017 году на 0,2 миллиона баррелей в день по сравнению с июньским прогнозом — до 11,24 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.

В июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в РФ в 2017 году на уровне 11,04 миллиона баррелей в день.

По сравнению с 2016 годом показатель увеличится на 0,16 миллиона баррелей в сутки.

"В 2015-2016 годах наблюдались более высокие затраты и увеличение объема буровых работ, что привело к росту добычи нефти и, как следствие, замедлению темпов сокращения годовой добычи на 2,5%", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.