Немецкий МИД не уверен, что поставки турбин Siemens в Крым нарушают санкции

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (22)

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ситуации о возможной поставке в Крым турбин немецкой компании Siemens необходимо проверить, идет ли здесь речь о нарушении санкций, заявили РИА Новости в среду в МИД ФРГ.

"Прежде всего необходимо проверить, идет ли вообще речь о нарушении санкций. Эту проверку ведут компетентные органы", — заявил официальный представитель ведомства.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>