ОЭЗ в КЧР признана одной из самых эффективных по итогам 2016 года

ЧЕРКЕССК, 12 июл — РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) Карачаево-Черкесии признана одной из самых эффективных в стране по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба главы КЧР.

Согласно отчету Минэкономразвития о результатах функционирования ОЭЗ за 2016 год, сводный показатель эффективности ОЭЗ региона составил 87%. Так на территории ОЭЗ Карачаево-Черкессии зарегистрированы 24 резидента, при этом в 2016 году были зарегистрированы семь новых резидентов. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, резидентов ОЭЗ за 2016 год составил 529,5 миллиона рублей.

"Сегодня туристско-рекреационные зоны не столь выгодны. Эффективность их функционирования составляет не больше 30%, тогда как эффективность промышленно-производственных ОЭЗ — около 90%. На этом фоне Карачаево-Черкесия сильно выделяется среди других субъектов, учитывая, что эффективность функционирования ОЭЗ по итогам 2016 года составила 87%. ОЭЗ в Карачаево-Черкесии полностью себя оправдала, и даже перевыполнила ряд показателей в условиях кризиса. Курорт выглядит достаточно убедительно не только по сравнению с курортами СКФО, но и всей России", — прокомментировал данные Минэкономразвития РФ менеджер по реализации социальных программ филиала ПАО Сбербанк в КЧР Ренат Хатуаев.

По словам гендиректора АО "Корпорация развития КЧР" Алия Тамбиева, высокая оценка Минэкономразвития РФ — "это черта, подведенная серьезному этапу работы, а именно созданию эффективной туристической и инженерной инфраструктуры".

Пресс-служба главы региона отмечает, что росту туристской индустрии в республике способствовало строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз", расположенного на территории особой экономической зоны в Зеленчукском и Урупском районах КЧР. ОЭЗ входит в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и республике Адыгея.

Строительство курорта "Архыз" началось в августе 2011 года. Карачаево-Черкесии построена вся инженерная инфраструктура к курорту. За счет инвесторов в первых поселках курорта "Романтик" и "Лунная поляна" построены три гостиницы, три канатные дороги, лыжные трассы, сервис-центры, сеть ресторанов и пунктов общественного питания, сопутствующая инфраструктура для горнолыжного, молодежного и семейного отдыха.

"В настоящее время строительство курорта продолжается — строятся гостиницы, осваивается северный склон, на котором предполагается строительство 12 километров горнолыжных трасс, три очереди канатной дороги гондольного и кресельного типа протяженностью пять километров. В туристической деревне "Лунная поляна" предполагается строительство канатной дороги кресельного типа для расширения зоны катания для новичков", — отмечает пресс-служба.

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