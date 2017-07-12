Япония рассчитывает на расширение экономических обменов с Россией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Глава российского представительства правительственной Японской организации по развитию внешней торговли (Jetro) Кунихиро Номура рассчитывает, что в ближайшее время произойдет полномасштабное расширение экономических обменов между Россией и Японией.

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром". Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции. Организация Jetro, которая занимается продвижением инвестиций и внешней торговли Японии, помогая налаживать связи бизнесу, также разместила свой стенд на выставке.

"Я рассчитываю, что в ближайшие годы мы увидим полномасштабное расширение экономических обменов между двумя странами", — сказал РИА Новости Номура.

По его словам, до сих пор у японского бизнеса было достаточно мало информации о России. "Мы как организация, которая призвана содействовать развитию торгово-инвестиционного сотрудничества, считаем, что в отношениях с Россией японской стороне нужно получить больше информации о РФ, бизнесменам нужно будет больше ездить сюда и встречаться с российскими контрагентами, завязывать связи", — указал он, добавив, что "интерес японского бизнеса к российскому рынку возрастает".

Отвечая на вопрос о том, какие сферы российской экономики в ближайшие годы будут наиболее приоритетными для японских предпринимателей, Номура выразил мнение, что Россия сейчас пытается уйти от сырьевой зависимости. "И здесь повышаются возможности для промышленных видов кооперации", — указал он. По его мнению, для повышения производительности труда в рамках курса на усиление промышленного производства в России могут пригодиться японские технологии, японские станки, которые имеют в этом лидирующие показатели в мире.

Номура указал, что сейчас в России работают многие японские автомобилестроительные компании и все больше звучит тема локализации производства. Речь, как пояснил Номура, идет о том, чтобы компании получали как можно большее число запчастей, произведенных на российской территории. По его мнению, путем привлечения российских производителей японские производители смогут завязать более тесные отношения с перспективными российскими предприятиями.

Номура напомнил, что в 2016 году объем инвестиций японского бизнеса в российскую экономик составил примерно 23 миллиарда йен. Как полагает глава представительства Jetro, динамика роста японских инвестиций будет определяться тенденциями роста российской экономики, а также тем, насколько успешно будет реализовываться политика ухода от сырьевой зависимости и перехода к промышленному производству. "Японские предприятия будут смотреть на успех этих мер внутри России и затем будут принимать решение об инвестициях", — указал он.