"Швабе" и китайская UniStrong будут укреплять партнерство

Российский оптико-электронный холдинг Швабе и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования - Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. - заключили соглашение о продолжении сотрудничества

Российский оптико-электронный холдинг Швабе и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования - Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. - заключили соглашение о продолжении сотрудничества

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования — Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. — заключили соглашение о продолжении сотрудничества, предусматривающее на новом этапе взаимодействия расширение присутствия совместных продуктов на внешних рынках, сообщает пресс-служба "Швабе".

"Со стороны "Швабе" участником кооперации выступает Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Сегодня на его производственной площадке осуществляется локализация выпуска линейки высокоточного геодезического спутникового оборудованияs, разработанного совместно с КНР. В продолжение действующего партнерства планируется сосредоточиться на развитии внешнеторговой деятельности в отношении данной продукции", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, на сегодняшний день УОМЗ завершает комплекс сертификационных испытаний и планирует начать серийное производство геодезической спутниковой аппаратуры.

"Данная техника является логическим продолжением и гармонично дополняет линейку геодезической продукции, серийно выпускаемой УОМЗ. Сегодня по данному контракту в числе главных задач — выход изделий на новые рынки сбыта, приоритетными из которых для нас являются страны Ближнего зарубежья", — сказал Ожгихин.

Пресс-служба напоминает, что "Швабе" и UniStrong Science & Technology Co., Ltd. подписали контракт о локализации производства геодезической аппаратуры в ноябре прошлого года. Взаимодействие предполагает выпуск на территории РФ оборудования для проведения кадастровых и геодезических работ, включая разработку и внедрение российского ПО.

В состав линейки спутникового геодезического оборудования входят пять продуктов — смарт-терминал, мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция и полевой контролер — все поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO.