В Иране озвучили планами по добыче нефти на 2017 год

СТАМБУЛ, 12 июл — РИА Новости. Иран планирует достичь досанкционного уровня добычи нефти в 4 миллиона баррелей в день к концу 2017 года, сообщил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Замани Нийя.

"К концу года мы достигнем около 4 миллионов баррелей в день", — сказал он.

Уровень добычи нефти в Иране за месяц с 22 мая по 21 июня достиг 3,901 миллиона баррелей в сутки, превысив отметку в 3,9 миллиона баррелей в день впервые с момента снятия международных санкций, сообщал ранее представитель правительства страны Мохаммад-Бакер Ноубахт.

ОПЕК в конце 2016 года договорилась о сокращении своей нефтедобычи на 1,254 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Совместно с ОПЕК добычу сокращают ряд стран, не входящих в картель — почти на 0,6 миллиона баррелей в день. Соглашение ОПЕК+ было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не несут две страны — Ливия и Нигерия. Кроме того, Иран по условиям венской сделки получил возможность нарастить добычу нефти до досанкционного уровня. ОПЕК разрешила Ирану нарастить дневную добычу до досанкционного уровня в 3,975 миллиона баррелей, но в среднем в течение первого полугодия 2017 года она должна оказаться не выше 3,797 миллиона баррелей.