Kawasaki хочет поставлять больше газовых турбин в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Хотела бы поставлять в Россию больше газовых турбин, заявил РИА Новости председатель правления компании Сигэру Мураяма.

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром" . Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой, в частности Kawasaki, широко представлены в экспозиции.

"Мы продали несколько газовых турбин на Дальнем Востоке и планируем открыть для них в скором времени сервисный центр, в этом же регионе. Но в среднесрочной перспективе мы бы очень хотели, чтобы российская сторона более активно использовала наши газовые турбины", — сказал Мураяма.

Он рассказал, что представители японских деловых кругов достаточно легко находят общий язык с российскими партнерами. По его словам, "первое впечатление у японцев обычно не очень сильное".

"Но это до установления контакта с россиянами. Если же налаживается контакт, и начинается работа или общение, то с россиянами очень легко находить общий язык, работается без особых проблем. Мы не видим каких-то проблемных моментов в работе с россиянами", — добавил он.

Мураяма отметил особую роль международной выставки "Иннопром" в налаживании двусторонних отношений России и Японии. По его словам, такого масштабного присутствия в одно время в одном месте японских компаний в РФ еще не было. "Поэтому такое мероприятие, бесспорно, способствует налаживанию двусторонних отношений", — добавил он.