Минфин предложил запретить производство алкогольных энергетиков для продажи

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки к законопроекту по совершенствованию правового регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, в соответствии с которыми предлагается запретить производство алкогольных энергетиков для продажи в России, сообщается на сайте кабмина.
"Предлагается установить запрет на производство (за исключением производства в целях вывоза за пределы России) и оборот (за исключением вывоза за пределы России) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России", — говорится в сообщении.