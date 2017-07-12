Минфин предложил запретить производство алкогольных энергетиков для продажи

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки к законопроекту по совершенствованию правового регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, в соответствии с которыми предлагается запретить производство алкогольных энергетиков для продажи в России, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект, направленный на сокращение потребления населением спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению, был поддержан правительством РФ при условии его доработки.

"Предлагается установить запрет на производство (за исключением производства в целях вывоза за пределы России) и оборот (за исключением вывоза за пределы России) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России", — говорится в сообщении.

Помимо этого, предусматривается возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим предложения о розничной продаже спиртосодержащей и алкогольной продукции дистанционным способом. Также предлагается установить ответственность за использование фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) для производства спиртосодержащей пищевой продукции и алкогольной продукции.