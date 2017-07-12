Минфин предложил включить лекарства со спиртом в ЕГАИС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минфин РФ предлагает распространить действие единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на производство спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских препаратов, сообщается на сайте правительства РФ.
"Поправки к законопроекту предусматривают, в том числе, распространение действия единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на производство лекарственных средств и медицинских препаратов", — говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается установить запрет на перемещение по территории России немаркированной в соответствии с законодательством РФ алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в объеме более 10 литров на одного человека.