Total начинает бурение в исключительной экономической зоне Кипра

АФИНЫ,12 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Французская компания Total начинает разведочное бурение на 11-м участке газового месторождения "Афродита" в исключительной экономической зоне Кипра, на место прибыла бурильная установка, сообщает кипрская газета "Филелефтерос".

Работа на участке "Онисифорос Западный-1" продлится до сентября, а затем Total объявит, была ли она успешной или нет. Против разведочного бурения выступает Турция, и, поскольку есть опасения турецких провокаций, в порт Ларнака прибыли два фрегата военно-морских сил Франции. Они принимают участие в миротворческих силах в Ливане и откомандированы на Кипр, пишет издание.

Министр иностранных дел Кипра Яннис Касулидис недавно посетил Париж и со своим французским коллегой обсуждал вопрос энергетической безопасности и защиты французских интересов в ИЭЗ Кипра.

Total арендовала буровую установку West Capella, бурение планируется начать в выходные после того, как платформа встанет на место и проведет сканирование морского дна с помощью специальных роботов. Перед началом бурения пройдут также учения по безопасности.

По данным СМИ, расстояние от поверхности моря до дна составляет 1698 метров, а пробурить предстоит 4250 метров от морского дна. Если бурение будет успешным, последует второе подтверждающее бурение.

В восточном Средиземноморье находится крупнейшее из открытых в 2000-е годы газовых месторождений — израильский "Левиафан" и связанная с ним кипрская "Афродита". Обе страны связывают с находкой надежды на десятилетия энергетической независимости и обретение значимого экспортного потенциала.