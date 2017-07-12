"Мегафон" полностью выкупит "Евросеть"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%; "Вымпелком" при этом приобретет половину розничных салонов "Евросети", сообщается в материалах "Мегафона".

Так, "Мегафон" и VEON договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса "Евросети", крупнейшей в России розничной сети на рынке мобильных и электронных устройств.

"На основе договоренности, достигнутой между сторонами, "Мегафон" приобретет у "Вымпелкома" принадлежащую компании долю в размере 50% акций "Евросети" и доведет свою долю владения до 100%. При этом "Евросеть" останется на рынке как операционная компания. ПАО "Вымпелком", в свою очередь, приобретет половину розничных салонов "Евросети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.