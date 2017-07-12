Атамбаев заявил американцам, что Киргизия становится раем для бизнеса

БИШКЕК, 12 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил представителям крупнейших корпораций США изучить возможности сотрудничества и совместной реализации взаимовыгодных проектов в республике.
"Киргизстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно", — заявил Атамбаев во время встречи с представителями деловой миссии США.
Он подчеркнул важность налаживания прямых контактов с представителями американских компаний, которые являются лидерами в своих секторах и имеют хорошую репутацию и богатый опыт работы в различных сферах для изучения возможностей сотрудничества и совместной реализации взаимовыгодных проектов. Президент отметил, что приезд представительной делегации США "свидетельствует о растущем интересе бизнеса" развитых стран к сотрудничеству с Киргизией.
Во время встречи Атамбаев обсудил с представителями транснациональных компаний перспективы активизации контактов между деловыми кругами двух стран, а также возможности республики с учетом интеграционных процессов в Евразии.