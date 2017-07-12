Мексиканский Pemex расторг контракт с Odebrecht на сто миллионов долларов

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Мексиканский Pemex аннулировал контракт с бразильским Odebrecht на 1,8 миллиарда песо (100 миллионов долларов) на фоне коррупционного скандала, связанного со строительным гигантом, сообщило издание Financiero.

Подписанный в ноябре 2015 года контракт предполагал проектирование и строительные работы на нефтеперерабатывающем заводе в городе Тула в центральной части страны, уточнил Pemex в сообщении, поданном Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как говорится в заявлении, контракт был расторгнут 16 июня в связи с неспособностью подразделения бразильской компании в Мексике Odebrecht Ingenieria y Construccion Internacional de Mexico "выполнить свои обязательства".

Решение было принято после санкций властей Мексики в отношении двух подразделений Odebrecht в стране в соответствие с местным антикоррупционным законодательством.

На этой неделе сообщалось, что Odebrecht ведет переговоры с Pemex, требуя увеличить выплаты по невыполненному контракту на модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Odebrecht, выплаты которому в рамках заключенного в 2014 году контракта составляют 85 миллионов долларов, считает, что должен получить еще 16,7 миллиона долларов в связи с ростом стоимости работ.

Ранее Odebrecht согласилась выплатить назначенный окружным судом США штраф в размере 3,5 миллиардов долларов за взяточничество, признав себя виновной в нарушении положений закона о коррупции за рубежом и согласившись выплатить штраф США, Бразилии и Швейцарии, чтобы урегулировать дело.

Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.