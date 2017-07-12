ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Лидер демократов в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф уверен, что законопроект о новых санкциях против РФ будет принят "подавляющим большинством" голосов.

"Мы готовы на двухпартийной основе принять законопроект сената подавляющим большинством. У меня нет сомнений, что если он будет (рассматриваться) завтра, то он будет принят подавляющим большинством", — заявил Шифф журналистам.

Вместе с тем во вторник агентство Блумберг сообщило, что рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении РФ в конгрессе США "зашло в тупик". По его данным, причиной подобной ситуации стали межпартийные споры о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.