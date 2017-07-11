"Ростех" сохранит влияние в проекте Сухой лог

У стенда компании Ростех на выставке на Петербургском международном экономическом форуме 2017

У стенда компании Ростех на выставке на Петербургском международном экономическом форуме 2017

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Ростех" сохранит влияние в золоторудном проекте Сухой лог после продажи части акций в компании, осваивающей это месторождение, "Полюсу", говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее во вторник "Полюс" сообщил, что выкупит 25,1% в совместном предприятии с "Ростехом" по Сухому Логу за 145,9 миллиона долларов. Позднее "Ростех" уточнил, что оплата будет произведена акциями "Полюса".

‎"При этом "Ростех — Развитие бизнеса" сохранит влияние в проекте Сухой лог в рамках действующего корпоративного договора между партнерами", — говорится в сообщении.

Совместное предприятие "Полюса" и компании "РТ — Развитие бизнеса" (дочерней структуры госкорпорации "Ростех") — "СЛ Золото" — в январе победило в аукционе на разработку месторождения. Доля "Полюса" в СП составляла 51%, его партнера — 49%. В дальнейшем "Полюс" объявил о планах после получения лицензии выкупить дополнительно 23,9% "СЛ Золото" (примерно за 141 миллион долларов) в течение пяти лет.

"Полюс" 25 мая реализовал опцион на приобретение дополнительной 3,6%-ной доли в "СЛ Золото", владеющей лицензией на золоторудное месторождение Сухой Лог. Соответственно, после регистрации майской сделки "Полюс" будет владеть 54,6% в СП, а "Ростех" останется владельцем 45,4%, говорилось тогда в сообщении "Полюса".

Сухой Лог был открыт в 1961 году во время проведения поисково-оценочных работ в Бодайбинском районе. "Полюс" рассчитывает на капитальные затраты в освоение месторождения до 2025 года в размере 2-2,5 миллиарда долларов. Объем минеральных ресурсов месторождения оценивается в 58 миллионов унций со средним содержанием золота 2 грамма на тонну. Предполагаемое начало добычи — 2025 год. Ежегодный объем добычи золота на месторождении оценивается в 1,6-1,7 миллиона унций.