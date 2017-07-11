Минфин предложил брать плату за торговлю алкоголем с каждой точки продаж

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минфин РФ предложил установить размер пошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя в зависимости от количества точек таких продаж, соответствующая мера содержится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Для создания равных конкурентных условий на рынке розничных продаж алкогольной продукции предлагается "установление дифференцированного подхода к определению размера государственной пошлины для лиц, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией, в зависимости от количества мест осуществления деятельности". Документ ранее был внесен в Госдуму.

В настоящее время размер этой госпошлины составляет 65 тысяч рублей в год, и он универсален как для крупной торговой сети, так и для отдельных магазинов.

Минпромторг РФ в прошлом году предложил ввести дифференцированный размер пошлины для разных регионов. В частности, стоимость лицензии на продажу алкоголя в Москве и Петербурге предлагалось оставить на уровне 65 тысяч рублей за каждый торговый объект или пункт общественного питания. Для Севастополя и других городов России госпошлина, по предложению Минпромторга, должна была составить 26 тысяч рублей за объект, для сельских поселений — 3,5 тысячи рублей.

Однако Минфин не поддержал идеи о региональной дифференциации платежа, и в документ это предложение не вошло.