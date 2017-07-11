Siemens отрицает возможность удаленного управления турбинами в Крыму

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не сможет удаленно управлять турбинами в Крыму, поскольку не ведет деятельность на полуострове, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).

"Что касается удаленного контроля – я не могу комментировать это, потому что это бы требовало, чтобы турбины уже были установлены и подсоединены к оборудованию Siemens. Но поскольку мы не нарушали никаких ограничений по экспортному контролю, это никак не может произойти, потому что мы просто не можем вести бизнес в Крыму, он находится под санкциями", — сказал Энч в ответ на вопрос о возможности удаленного управления турбинами Siemens в Крыму.

Арбитражный суд Москвы 11 июля зарегистрировал иск немецкой компании Siemens к "дочке" госкорпорации "Ростех" — компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ), а также к своей структуре "Сименс технологии газовых турбин". Иск связан с возможными поставками для электростанций в Крыму турбин Siemens, говорил немецкий концерн. Хотя у него и нет доказательств этого, есть только причины так полагать.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.