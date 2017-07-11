Реальные претензии Siemens по турбинам в Крыму направлены только к ТПЭ

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Реальные претензии в рамках иска немецкого концерна Siemens по якобы поставке турбин в Крым направлены только к "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех"), совместное предприятие, подконтрольное Siemens, упомянуто в иске только по техническим причинам, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).
"Информация о том, что мы также подаем иск к нашей собственной компании или совместному предприятию, не верна", — сказал Энч.
Он отметил, что совместное предприятие упомянуто только по техническим причинам. "Оно должно быть упомянуто, но реальная жалоба направлена только к ТПЭ", — добавил он.
Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. В начале марта 2015 года ТПЭ и СТГТ заключили контракт на изготовление и поставку турбин SGT5-2000E для ТЭС в Тамани, конкурс на строительство которой до сих пор не объявлен. В 2016 году ТПЭ выставлял эти турбины на аукцион с начальной ценой 166,7 миллиона евро (с НДС), но не получил заявок на покупку.