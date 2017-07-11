Реальные претензии Siemens по турбинам в Крыму направлены только к ТПЭ

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Реальные претензии в рамках иска немецкого концерна Siemens по якобы поставке турбин в Крым направлены только к "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех"), совместное предприятие, подконтрольное Siemens, упомянуто в иске только по техническим причинам, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).

Согласно материалам арбитражного суда Москвы, иск был зарегистрирован 11 июля, его подала компания Siemens Aktiengesellschaft. Ответчиками являются ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) — совместное предприятие Siemens AG (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%).

"Информация о том, что мы также подаем иск к нашей собственной компании или совместному предприятию, не верна", — сказал Энч.

Он отметил, что совместное предприятие упомянуто только по техническим причинам. "Оно должно быть упомянуто, но реальная жалоба направлена только к ТПЭ", — добавил он.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. В начале марта 2015 года ТПЭ и СТГТ заключили контракт на изготовление и поставку турбин SGT5-2000E для ТЭС в Тамани, конкурс на строительство которой до сих пор не объявлен. В 2016 году ТПЭ выставлял эти турбины на аукцион с начальной ценой 166,7 миллиона евро (с НДС), но не получил заявок на покупку.