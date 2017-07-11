В ФНС объяснили, с чем связан рост налоговой недоимки в 2016 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рост недоимки по налогам в 2016 году связан с имущественными налогами и акцизами на алкоголь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС России.

Счетная палата РФ сообщила во вторник, что недоимка по налогам в РФ за 2016 год выросла на 151,7 миллиарда рублей, или на 32,5% по сравнению с 2015 годом и по состоянию на 1 января 2017 года достигла 618,7 миллиарда рублей.

"Рост задолженности по итогам 2016 года обусловлен переносом срока уплаты по имущественным налогам на 1 декабря 2016 года, в связи с чем процедуры взыскания образовавшейся задолженности перенесены на начало 2017 года", — пояснили в налоговом ведомстве. Кроме того, по данным ФНС, рост недоимки также связан с ростом налоговой базы по имущественным налогам в связи с переходом на исчисление налога от кадастровой стоимости.

Еще одна причина роста задолженности по налогам — ликвидация теневых схем уклонений от уплаты акцизов в алкогольной отрасли, объяснили в ФНС. В прошлом году налоговые органы провели проверки и доначислили значительные суммы налогов крупнейшим производителям алкогольной отрасли.

При этом общий уровень администрирования налогов в России повышается. "Налоговыми органами в 2016 году в результате применения мер принудительного взыскания обеспечено поступление в бюджет РФ 769 миллиардов рублей, что на 97 миллиардов рублей (или на 14%) больше уровня 2015 года", — сообщает налоговая служба.

Существенно выросла за прошлый год эффективность взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов: сумма взысканной задолженности выросла на 21 миллиард рублей (или на 34%) и по состоянию на начало текущего года составила 82 миллиарда рублей.