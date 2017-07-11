Руденя: снижение налога на прибыль привлечет новых инвесторов в "Завидово"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Снижение ставки налога на прибыль для новых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области позволит привлечь новых резидентов в ОЭЗ, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Он добавил, что возможность снижения налога обсудили во вторник на заседании правительства Тверской области. Документом предусматривается уменьшение ставки налога на прибыль до 12,5% с 1 января 2018 года. Предполагается, что с 2021 года её размер составит 13,5%. В целом срок действия льготы для новых резидентов ОЭЗ "Завидово" составит 10 лет. Воспользоваться льготой смогут участники ОЭЗ, которые получат статус резидента до 1 января 2020 года.

"Мы устанавливаем такое ограничение, чтобы простимулировать привлечение инвесторов в ближайшие годы. Если эта форма поддержки покажет свою эффективность, срок может быть увеличен", — пояснил Руденя.

По его словам, также рассматривается возможность введения для резидентов ОЭЗ дополнительной льготы по транспортному налогу.

В настоящее время для резидентов ОЭЗ действуют общие налоговые льготы, установленные федеральным законодательством. Это освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога — на 5 лет. Срок их действия можно продлить по решению субъекта и муниципалитета, соответственно.

По мнению губернатора, введение дополнительных преференций должно сократить срок окупаемости инвестпроектов, увеличить количество резидентов "Завидово", обеспечить поступление дополнительных налоговых доходов в консолидированный бюджет региона и создать новые рабочие места.

ОЭЗ "Завидово" создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристского типа в ЦФО. Объём инвестиций в развитие территории уже превысил 10 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ построены гостиница, апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест. Полномочия по управлению ОЭЗ "Завидово" осуществляет правительство Тверской области.

По данным правительства региона, стать резидентами "Завидово" планируют около 15 инвесторов. В частности, в мае обсуждались перспективы строительства на территории "Завидово" круглогодичного комплекса водных развлечений с аквапарком, предполагаемые инвестиции в который могут составить около 12 миллиардов рублей.

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