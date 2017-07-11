В Siemens заявили, что соблюдают все ограничения по экспортному контролю

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Siemens соблюдает все ограничения по экспорту, не ведет никакую деятельность в Крыму, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).

"Мы соблюдаем все ограничения по экспортному контролю, и поэтому мы просто не можем вести никакую деятельность на полуострове", — сказал Энч.

Ранее во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск немецкой компании Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", в которой контролирует 65%.

Представитель Siemens Вольфрам Трост сообщил, что компания подала иски в Москве против причастных к якобы поставкам его турбин в Крым и инициировала уголовное расследование. Как позже уточнил Энч, Siemens не располагает доказательствами того, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имеет причины так полагать. По его словам, это могут быть турбины, поставленные в Тамань.

ТПЭ строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым.