БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия находится в контакте с германскими властями по вопросу о возможных поставках турбин Siemens в Крым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Имплементация и обеспечение соблюдения ограничительных мер Евросоюза находится (в компетенции) стран ЕС. Еврокомиссия находится в контакте с компетентными властями Германии по данному конкретному вопросу", — ответил собеседник агентства на вопрос о Siemens.

Ранее представитель Siemens Филипп Энч заявил РИА Новости, что немецкий концерн не располагает доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имеет причины так полагать.

Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.