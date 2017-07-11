Мантуров рассказал, какими турбинами оснастят ТЭС в Крыму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.
В России, в Ленинградской области, работает ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) – совместное предприятие Siemens AG (65%) и российской компании "Силовые машины" (35%). В начале марта 2015 года ТПЭ и СТГТ заключили контракт на изготовление и поставку турбин SGT5-2000E для ТЭС в Тамани, конкурс на строительство которой до сих пор не объявлен. В 2016 году ТПЭ выставлял эти турбины на аукцион с начальной ценой 166,7 миллиона евро (с НДС), но не получил заявок на покупку.
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