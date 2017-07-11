Вице-президент ТПП не видит серьезной угрозы для банков от санкций США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Санкции США не представляют серьезной угрозы для российской банковской системы, заявил РИА Новости вице-президент ТПП РФ, экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев на "Иннопроме".

"Я считаю, что наша банковская система уже достаточно адаптировались к ограничениям, которые с 2014 года на себе испытывает. Поэтому каких-то серьезных последствий для нее я не вижу. Надо дождаться, когда санкции будут окончательно обнародованы, тогда станет ясно. Тем не менее, я считаю, что серьезных угроз нет", — сказал Дмитриев.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США. Однако директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шор заявил в понедельник, что администрация США поддерживает санкции, представленные в документе.