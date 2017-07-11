Южная Корея подписала договор о партнерстве с Россией на "Иннопроме-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Южная Корея станет партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2018", меморандум об этом стороны подписали в рамках "Иннопрома-2017", который в эти дни проходит в Екатеринбурге, сообщает во вторник Заксобрание Свердловской области.

"Подписан меморандум о подтверждении Республикой Корея участия в "Иннопроме-2018" в качестве страны-партнера", — говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина встретились с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в России Пак Ро Беком и обсудили нюансы сотрудничества.

"Иннопром" – это замечательная площадка для общения между специалистами, обмена мнениями, построения планов и подписания контрактов. Считаю необходимым приступить к подготовке этого мероприятия заблаговременно. Для нас очень важно информировать корейское деловое сообщество о возможностях Среднего Урала по развитию сотрудничества", – заявил Куйвашев.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области во вторник сообщает, что Куйвашев предложил корейской стороне рассмотреть возможность проведения в начале 2018 года презентации экономического и инвестиционного потенциала Свердловской области для заинтересованных южнокорейских компаний, отраслевых союзов и объединений на площадке посольства Республики Корея в Москве.

"В первую очередь, я поздравляю вас с успешным проведением "Иннопрома-2017" и хотел бы отметить успешное сотрудничество Кореи и Свердловской области. В этом году в выставке принимают участие более ста представителей нашей страны, и мы ощущаем большую поддержку со стороны области. Рады возможности стать страной-партнером выставки в 2018 году. Я уверен, что мы проведем наше мероприятие на высоком уровне. Готовы знакомить корейский бизнес с экономическим и промышленным потенциалом Свердловской области", – приводятся в сообщении департамента слова Пак Ро Бека.