МИД Великобритании назвал "грабительской" плату Евросоюзу за Brexit

ЛОНДОН, 11 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "грабительскими" счета, которые, предположительно, Брюссель может выставить Лондону за выход страны из Евросоюза, так называемый Brexit.

"Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими", — сказал Джонсон во вторник, отвечая на вопрос в парламенте. Речь идет о десятках миллиардов евро. На вопрос, получит ли Брюссель "от ворот поворот", если потребует больше денег, Джонсон сказал, что думает, что "от ворот поворот" это вполне приемлемое выражение".

Депутат, задававший вопрос, использовал фразу "go whistle", означающую "просить о чем-то, имея очень незначительный шанс это получить".

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.