На Одесском припортовом заводе назвали причину остановки производства

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство аммиака и карбамида из-за нерентабельности, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

Ранее ОПЗ неоднократно останавливал свою работу по аналогичным причинам.

"Руководством ОПЗ было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет", — написал Щуриков на своей странице в Facebook.

Он также написал, что пока агрегаты предприятия остановлены, на заводе будут проведены регламентные работы. Щуриков также выразил уверенность, что завод снова будет запущен, однако лишь после того, как будет найден компромисс с кабинетом министров Украины относительно специальных условий поставок газа.

Украинские власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными.

В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.