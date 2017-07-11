На Одесском припортовом заводе назвали причину остановки производства

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство аммиака и карбамида из-за нерентабельности, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.
"Руководством ОПЗ было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет", — написал Щуриков на своей странице в Facebook.
Он также написал, что пока агрегаты предприятия остановлены, на заводе будут проведены регламентные работы. Щуриков также выразил уверенность, что завод снова будет запущен, однако лишь после того, как будет найден компромисс с кабинетом министров Украины относительно специальных условий поставок газа.
В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.