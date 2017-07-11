Индийский депутат призвала развивать экономические отношения с Россией

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия и Индия должны развивать торгово-экономические отношения, так как их уровень пока не соответствует тесным политическим связям между странами, заявила спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан.

"У нас есть очень хорошие отношения на политическом уровне, мы стратегические партнеры, у нас очень крепкие дружественные отношения на каждом уровне, но наши экономические и торговые отношения не соответствуют нашим политическим отношениям", — сказала Махаджан на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

По ее словам, обеим странам "надо смотреть на вопросы в области экономики, как мы можем развивать экономические, торговые отношения, чтобы обе наши страны процветали".

"Здесь я думаю, что цифровая экономика и наши парламентские группы дружбы тоже могут играть свою роль", — добавила Махаджан.