Медведев призвал найти взвешенные решения по бюджету на 2018-2020 годы

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. 11 июля 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. 11 июля 2017

ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал найти согласованные и взвешенные решения по бюджету на 2018-2020 годы, исходя из реальных финансовых возможностей.

"Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года. Как и договаривались, проведем серию совещаний по основным направлениям бюджетных расходов, в ближайшее время определимся по отдельным отраслям — по промышленности, по энергетике, по транспорту, сельскому хозяйству, а также по объемам финансирования науки, здравоохранения, образования и других секторов социальной сферы", — рассказал премьер в начале совещания о расходах федерального бюджета на 2018-2020 года в части сбалансированности бюджетов регионов РФ.

Он напомнил, что на заседании правительства уже были утверждены основные параметры федерального бюджета: объем расходов и доходов, размер дефицита, источники финансирования. "Теперь переходим к более детальному бюджетному планированию. Есть целый ряд предложений — от министерств, от регионов, есть своя позиция у наших коллег из Госдумы, из Совета Федерации. Поэтому нужно найти согласованные и взвешенные решения, исходя из наших реальных финансовых возможностей", — подытожил Медведев.