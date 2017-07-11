Медведев призвал найти взвешенные решения по бюджету на 2018-2020 годы

ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал найти согласованные и взвешенные решения по бюджету на 2018-2020 годы, исходя из реальных финансовых возможностей.
Он напомнил, что на заседании правительства уже были утверждены основные параметры федерального бюджета: объем расходов и доходов, размер дефицита, источники финансирования. "Теперь переходим к более детальному бюджетному планированию. Есть целый ряд предложений — от министерств, от регионов, есть своя позиция у наших коллег из Госдумы, из Совета Федерации. Поэтому нужно найти согласованные и взвешенные решения, исходя из наших реальных финансовых возможностей", — подытожил Медведев.