Минэкономики Германии не ответило на вопрос о турбинах Siemens в Крыму

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Минэкономики ФРГ не стало комментировать сообщения о якобы поставке турбин немецкой компании Siemens в Крым в нарушение санкционного режима.

"Дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. ТПЭ сообщила, что купила турбины на вторичном рынке. Однако потом Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены ТПЭ для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым. Siemens намерен инициировать уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.

В заявлении Минэкономики ФРГ уточняется, что "описанное в последние дни в разных сообщениях положение дел" вокруг Siemens не может быть прокомментировано в ведомстве — "мы не будем спекулировать на этот счет", отметили в министерстве. За более точной информацией ведомство рекомендовало обратиться в Siemens.

"Режим санкций ЕС применяется. Задача компаний – соответствовать действующему законодательству в области санкции", — говорится в ответе министерства на запрос РИА Новости.

ЕС ввел санкции в отношении жителей полуострова Крым, проголосовавших в июне 2014 года за воссоединение с Россией. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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