"Швабе" и СПбПУ договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее разработку и реализацию научно-технических программ, направленных на создание наукоемких технологий и продукции, подписали холдинг "Швабе" и Санкт-Петербургский университет Петра Великого, сообщает пресс-служба холдинга.

Документ подписан в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки ИННОПРОМ-2017.

"Данное взаимодействие имеет большое значение и способствует развитию предприятия не только в традиционных направлениях, но и совершенно в новом сегменте — инновациях для медицины. В результате могут быть созданы конкурентоспособные высокотехнологичные изделия и наукоемкие технологии, отвечающие национальным интересам РФ", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По словам ректора СПбПУ Андрея Рудского, с целью успешной реализации приоритетных разработок университета в качестве стратегического партнера был выбран холдинг "Швабе", с которым вуз связывает многолетний опыт продуктивного сотрудничества.

"Именно при участии одного из его передовых предприятий "Швабе — Оборона и Защита" мы сможем комплексно решить столь важную задачу, как создание инновационных медицинских приборов в области нейрохирургии. В числе первых планируется разработать и внедрить в серийное производство прибор для ультразвукового устранения новообразований, возникающих в организме человека — в головном мозге, позвоночнике. Вторая разработка — имплантируемый микрочип — нейростимулятор для неинвазивного лечения таких заболеваний, как грыжа или защемление нерва в позвоночнике. В будущем планируется разработка ряда медицинских приборов различного назначения и их последующий запуск в серию", — сказал ректор.

Как отмечает пресс-служба, уже в этом году холдинг и вуз приступят к проведению совместных научных исследований в области инноваций, а также опытно-конструкторских работ по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, технологий и техники.

Кроме того, в поле совместной деятельности холдинга и университета входит подготовка кадрового резерва.