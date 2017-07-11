"Швабе" и СПбПУ договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее разработку и реализацию научно-технических программ, направленных на создание наукоемких технологий и продукции, подписали холдинг "Швабе" и Санкт-Петербургский университет Петра Великого, сообщает пресс-служба холдинга.
Документ подписан в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки ИННОПРОМ-2017.
"Данное взаимодействие имеет большое значение и способствует развитию предприятия не только в традиционных направлениях, но и совершенно в новом сегменте — инновациях для медицины. В результате могут быть созданы конкурентоспособные высокотехнологичные изделия и наукоемкие технологии, отвечающие национальным интересам РФ", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
По словам ректора СПбПУ Андрея Рудского, с целью успешной реализации приоритетных разработок университета в качестве стратегического партнера был выбран холдинг "Швабе", с которым вуз связывает многолетний опыт продуктивного сотрудничества.
Как отмечает пресс-служба, уже в этом году холдинг и вуз приступят к проведению совместных научных исследований в области инноваций, а также опытно-конструкторских работ по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, технологий и техники.
Кроме того, в поле совместной деятельности холдинга и университета входит подготовка кадрового резерва.