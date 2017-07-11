Рогозин поддержал ограничения на закупки иностранного оборудования ГЛОНАСС

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя постановление правительства об ограничениях при госзакупках для зарубежной аппаратуры ГЛОНАСС, подчеркнул, что теперь иностранные компании будут ограничены в коммерциализации навигационных услуг РФ.

Ранее правительство расширило перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, добавив в него аппаратуру ГЛОНАСС и устройства для обеспечения безопасности или управления движением.

Как отмечалось, расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам.

Рогозин назвал странным, что ранее РФ тратила большие средства на разработку и запуск на орбиту космических аппаратов ГЛОНАСС, а коммерциализацией навигационных услуг занимались иностранцы, которые производят аппаратуру по приему и обработке сигналов ГЛОНАСС.

"Поэтому сейчас наша промышленность по поручению Коллегии ВПК наладила производство и внедрение радиоэлектронных модулей ГЛОНАСС, и теперь деньги будут оставаться в нашей стране", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.