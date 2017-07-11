РФ предложила ОАЭ провести на "Иннопроме-2019" саммит по индустриализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал инициативу врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и высказал предложение о проведении второго Глобального саммита производства и индустриализации GMIS (Global Manufacturing and Industrialisation Summit) в 2019 году в рамках юбилейной Х выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает во вторник департамент информполитики главы региона.
Первый Глобальный саммит GMIS прошел в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при поддержке министерства экономики ОАЭ.
Султан Саид Аль-Мансури поддержал предложение российской стороны.
"Эта инициатива полностью отражает наше стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Я приветствую идею проведения саммита в Екатеринбурге. Мы детально обсудим этот вопрос в ближайшее время и дадим вам ответ", — цитирует департамент министра экономики ОАЭ.