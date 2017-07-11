Нефть дорожает на возможном участии Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК+

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть умеренно растут во вторник утром на фоне увеличения спроса на сырье, трейдеры также продолжают отыгрывать комментарии о возможном участии представителей Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% — до 47,06 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,36% — до 44,56 доллара за баррель.

Рост нефтяных цен отчасти вызван ростом спроса на сырье, ожидаемого в ближайшие недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров. Инвесторы также продолжают отыгрывать заявления о грядущей встрече ОПЕК+. В понедельник министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что представители Ливии и Нигерии могут принять участие в следующей встрече, которая пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что решение о приглашении Ливии и Нигерии на технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти будет принято в течение двух недель. Это может быть важным, ведь Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку их нефтяная промышленность пострадала от деятельности вооруженных группировок.

"Трейдеры обеспокоены тем фактом, что рост добычи в Нигерии и Ливии, которые восстанавливаются после внутренних конфликтов, будет продолжать ослабление соглашения стран ОПЕК и России о сокращению добычи", — приводит агентство слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.