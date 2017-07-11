Эксперт: Путин и Трамп задали конструктивный тон для энергодиалога

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в Гамбурге в рамках саммита G20, "задала конструктивный тон для решения важнейших проблем в области экономики в целом и энергетики в частности, стоящих перед Россией и США", заявил в понедельник РИА Новости бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов, ныне возглавляющий фонд "Энергия".

По его словам, "проблематика комплексной разработки новых нефтегазовых провинций, совершенствования технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов, несомненного взаимного учета интересов как российских, так и американских энергетических компаний – такова подсказанная анализом сложившейся ситуации повестка дня нового российско-американского энергодиалога, за продолжение которого ратует фонд "Энергия".

Практической предпосылкой для качественно нового этапа этого диалога Юсуфов назвал "ростки конструктивного взаимопонимания, появление которых наметилось в ходе исторической встречи президентов РФ и США в Гамбурге".

Идеологической основой для такого диалога, по словам Юсуфова, станет высказанное Путиным на предварявшей саммит G20 встрече лидеров БРИКС намерение России и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен", а также "сообща с другими государствами-поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность".

Важным фактором укрепления глобальной энергетической безопасности собеседник агентства назвал "поступательное и успешное развитие компании "Роснефть", глава которой Игорь Сечин в конце июня заявил о готовности компании добыть в ближайшие 20 лет на 500 миллионов тонн нефти больше, чем предполагают существующие технические планы". В этой связи Юсуфов, занимавший в начале 2000-х годов пост председателя совета директоров "Роснефти", подчеркнул, что "возобновление активного взаимодействия американских нефтегазовых гигантов и крупнейшей российской компании, поставившей перед собой амбициозную цель стать третьей в мире по объему добычи газа, явится не только подтверждением декларированного США прагматизма в политике и экономике, но и важным дополнением к планам по расширению экспорта американских сланцевых углеводородов на рынки Европы и Азии".

Как отметил Юсуфов, основанный в 2011 году фонд "Энергия" готов использовать свой организационный и экспертный опыт, накопленный его руководством и специалистами в ходе успешного российско-американского энергодиалога начала 2000-х годов, для перевода двустороннего взаимодействия в сфере энергетики на путь конструктивного развития в интересах народов двух стран и стабильности глобальных энергорынков.