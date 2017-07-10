Новак: Россию в ближайшее время уведомят о точках выхода "Турецкого потока"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Турция в ближайшее время предоставит РФ документы по точкам выхода "Турецкого потока" на её территории, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы с нашими коллегами сегодня обсудили точку выхода и принятие соответствующего уведомления российской стороне. Точки выхода на сухопутном участке Турции, мы договорились об этом, в ближайшее время такие документы будут получены. Мы говорили о необходимости согласования в ближайшее время оценки воздействия на окружающую среду и турецкая сторона обещала в ближайшее время такую оценку и заключение сделать", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы говорили о реализации сухопутной части проекта, и принятии дорожной карты, которая позволила бы начать реализовывать и сухопутную часть", — сказал он.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.